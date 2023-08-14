Курган, 14 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Судебный пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, который увяз по горло в болоте в Курганской области, сообщила 14 августа пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

ГУ ФССП по Свердловской области Пристав Юлия Алимова на фото справа

По данным ведомства, пристав Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже в лесу 80-летнего мужчины.

Вместе с сотрудниками полиции, МЧС и волонтёрами женщина стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района.

Выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, судебный пристав на свой зов услышала слабый голос, проследовав по которому, она обнаружила разыскиваемого мужчину, увязшего по горло в болоте.

Алимова позвала на помощь спасателей, совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до пенсионера и вытащить его из болота.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тыве спасатели нашли живым четырёхлетнего мальчика, пропавшего со двора частного дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района.

Ребёнок исчез, когда следивший за ним родственник занимался работами по хозяйству. Родные мальчика начали его поиски и, когда они завершились неудачей, обратились к правоохранителям.