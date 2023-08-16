Москва, 16 августа, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Москва на протяжении многих лет по праву остается центром российской промышленности. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, высокие темпы роста инвестиций, крупный промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития производства, поддержка региональных властей и заключение офсетных контрактов позволили столице стать лидером эффективности в реализации промышленной политики среди регионов России. В Москве работает более четырех тысяч производственных предприятий. Город делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. На сегодняшний день каждое третье работающее в Москве предприятие относится к категории высокотехнологичных.

Пресс-служба КЭПиИЗО Каждое третье предприятие Москвы использует высокие технологии

«Столичные высокотехнологичные предприятия работают в самых разных областях — это производители медицинской, пищевой, легкой, авиационной, машиностроительной и других отраслей промышленности. При этом более 90 подобных предприятий сейчас имеют статус резидента особой экономической зоны столицы «Технополис Москва», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва как столица задает векторы развития различных секторов экономики, в том числе это касается и промышленности. Столичная особая экономическая зона последние годы держит пальму первенства в эффективности своей деятельности благодаря развитию на ее территории инновационных предприятий, оснащенных самыми передовыми технологиями, направленными на выпуск качественной, конкурентоспособной продукции.

«Например, в 2023 году в Москве открылась первая очередь комбината по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир «МонАрх». Аналогов этого завода не существует — ни по технологии, ни по объему. Квартиры строят прямо в стенах завода, а затем уже на месте собирают будущий дом из готовых модулей в рекордно короткие сроки», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московская компания по производству гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок PANDA LIFT за последние десять лет реализовала более 300 инновационных проектов, среди которых — автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора.

Важным трендом при модернизации существующих и строительстве новых производственных мощностей в Москве является не только экономика, но и экологичность производства, сообщил заместитель генерального директора АО «Корпорация «Экополис» Илья Федоров. «Так, например, при строительстве корпорацией «Экополис» заводов по утилизации электроотходов и переработке корпусных пластиков треть капитальных затрат была направленна на установку газоочистительного оборудования, что позволило нивелировать негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности», — подчеркнул он.

«Мы постоянно отмечаем положительный тренд развития Москвы как центра российской промышленности. Постепенно становление столицы в качестве инновационного и экологически чистого производственного хаба становится все более очевидным», — отметил генеральный директор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов. По его словам, растущая доля высокотехнологичных предприятий является важным индикатором позитивного развития промышленного сектора Москвы. Эти компании играют важную роль в привлечении инвестиций и технического потенциала в город, а также способствуют созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности московской промышленности на мировой арене.

В Москве НПО «Андроидная техника» разработало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком. Обычно промышленные роботы на предприятии вращают манипуляторами автономно и присутствие человека рядом не отслеживают, поэтому их огораживают для безопасности сотрудников.

Кроме того, столичный производитель заливочных машин высокого давления компания «Полимер-Комплекс» разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Новое оборудование заменит зарубежные аналоги, а стоимость его установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков. Ежедневно один новый комплекс может производить около восьми тонн полиола — сырья, используемого для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на предприятиях нефтегазового комплекса. Комплекс позволяет сделать производство более гибким и экономить порядка 50 миллионов рублей в год.

«Московские власти и бизнес-сообщество совместно работают над созданием благоприятных условий для инноваций и развития современных, экологически чистых производств», — подчеркнул Седов.

«Принятие важных решений и инвестиции в различные отрасли позволяют столице стать важным центром для новых технологий и устойчивого развития», — добавил он.

Компания Tubot представила новый внутритрубный роботизированный модуль. Это многофункциональное устройство, оснащенное передовыми технологиями, которые позволяют ему перемещаться внутри трубопроводов и выполнять различные операции, включая контроль и очистку сложных разветвленных секций. Разработка может активно применяться в таких отраслях, как химическая, нефтегазовая, атомная. Роботы обладают высокой точностью и скоростью выполнения заданий. Они повышают качество продукции, сокращают затраты на ремонт и обслуживание трубопроводов.

«Мы убеждены, что подобные усилия и ставка на инновации важны для создания устойчивого и процветающего будущего Москвы», — заключил Седов. Он отдельно выделил положительные изменения в промышленности столицы и тот факт, что каждый день в Москве появляются новые возможности и достижения в области инноваций и экологии.