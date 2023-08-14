Симферополь, 14 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В очереди на досмотр перед Крымским мостом скопилось более 1,8 тысячи транспортных средств. Об этом 14 августа сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Роман Соколов/ТАСС

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1127 транспортных средств, время ожидания более трёх часов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 700 машин находится в очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи, время ожидания составляет более двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа после связанных с попытками ракетных атак ВСУ остановок движения по Крымскому мосту со стороны полуострова и со стороны Кубани скопилось почти 1300 автомобилей. До этого ВСУ предприняли две атаки на Крымский мост. В Министерстве обороны уточнили, что украинская армия при этом использовала переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200.