В Каспийске спасли маленькую девочку с подоконника 9 этажа
Москва, 14 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Каспийске спасли маленькую девочку, которая стояла на подоконнике 9 этажа многоквартирного дома. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе администрации Каспийска.
Отмечается, что рано утром спасатели Каспийска получили сообщение о том, что на 9 этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Халилова, на кондиционере сидит девочка.
По предварительной информации, в квартире находилось трое детей без родителей. Специалисты вскрыли дверь и спасли ребёнка. В отношении родителей начата проверка.
Ранее в беседе с ИА Регнум семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова, рассказала, как обезопасить детей от опасных ситуаций и столь частых в последнее время падений из окон . Она напомнила, что строгое наблюдение за маленькими детьми требуется минимум до семи-восьми лет. При этом всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Бочкова рассказала, что магазины предлагают большой их ассортимент в разной комплектации и на любой кошелёк.