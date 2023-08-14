Москва, 14 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года, следует из данных Мосбиржи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, европейская валюта расчетами «завтра» в ходе торгов подскочила на 2,36 рубля — до 111,13 рубля.

Американский доллар вырос на 2,19 рубля, закрепившись на уровне 101,62 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время.

По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве Александр Цыганов сообщил ИА Регнум, что в настоящее время идея превращения валютных сбережений в рублёвые выглядит преждевременной и не слишком целесообразной.

По мнению экономиста Константина Ордова, продолжающееся снижение курса российской валюты можно объяснить тремя главными причинами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Банка России повлиять на динамику курса российской валюты. Вместе с тем он полагает, что доллар не подорожает до 200 рублей ни при каких условиях.