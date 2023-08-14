Вашингтон, 14 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Ошибки президента Украины Владимира Зеленского и провал контрнаступления могут привести к его свержению. Об этом 14 августа написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Никто не может сказать точно, поддерживает ли всё ещё украинская армия президента, но, чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут всё в свои руки. Если это произойдёт, Зеленского свергнут», — написал Брайен.

Он добавил, что решение Зеленского назначить нового министра обороны вместо Алексея Резникова может иметь негативные последствия, поскольку кандидаты на этот пост неопытны и не имеют отношения к военным конфликтам.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В Минобороны России отметили, что украинские военные не смогли добиться каких-либо успехов ни на одном из тактических направлений, но понесли при этом большие потери — за два месяца ВСУ потеряли 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники. Президент России Владимир Путин 30 июля сообщил, что украинская армия сменила тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, и использует на передовой только пехоту, что стало причиной больших потерь.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал поиск человека, способного заменить действующего главу министерства обороны Резникова. По данным «Украинской правды», на этот пост есть два кандидата: министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. При этом на Западе хотят видеть на посту украинского минобороны женщину.