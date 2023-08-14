Белгород, 14 августа, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели около села Пушкарного. Об этом 14 августа написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гавриил Григоров/ТАСС

По его данным, в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, в результате были сбиты две воздушные цели около села Пушкарного.

В настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков подтвердил, что многоквартирный жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания вражеского дрона, несущие конструкции здания не повреждены. В жилом доме, расположенном на улице Есенина в Белгороде, после взрыва осыпались плитки с фасада, пострадало остекление, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

В результате атаки украинского дрона в Белгороде пострадала десятилетняя девочка, состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести, в ближайшее время пострадавшую направят в операционную.