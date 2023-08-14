Москва, 14 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Стратегическое наступление ВС России в Харьковской области может отрезать группировку ВСУ от остальной территории, подконтрольной киевскому режиму, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА Регнум.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Ранее полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill предсказал, что успешное наступление российской армии в Харьковской области окажется страшным ударом для ВСУ.

Онуфриенко пояснил, что Харьковская область — это крупнейший железнодорожный узел, через который идёт снабжение всей группировки ВСУ, воюющей на границе Харьковской области и Луганской Республики. Вдобавок к этому Харьков остаётся крупным промышленным центром. До распада СССР в этом городе проживали почти 2 млн человек, и несмотря на то, что многое уничтожено, многие разбежались, он остаётся одним из крупнейших областных центров.

«А потеря областного центра критична для хунты. После Киева Харьков остаётся вторым самым крупным городом, который находится под контролем хунты. Не говоря уже о том, что контроль над Харьковской областью создаёт возможность катастрофического для Киева наступления ВС России юго-западнее с выходом к Днепру. Это то стратегическое наступление, которое просто напрашивается все эти полтора года. Такое наступление позволит отрезать группировку ВСУ на берегу Днепра от остальной территории Украины», — уверен военный эксперт.

Он напомнил, что, по последним опросам CNN, 55% американских граждан выступают против продолжения помощи киевскому режиму. И естественно, если будут неудачи, причём связанные не только с наступлением, но и с отступлением (неважно, в Харьковской области или где-то ещё), то количество этих несогласных с политикой президента США Джозефа Байдена резко возрастёт.

«Помогать проигрывающему всегда не комильфо. А сейчас это усугубляется тем, что подавляющее большинство американцев не знают, где расположена Украина и что это такое. И они задаются вопросом: «А зачем мы тратим свои деньги?» Между тем, по подсчётам американских экспертов, каждый житель США уже потратил на помощь хунте 900 долларов. Каждый американец! Это довольно серьёзная нагрузка. А деньги там считать умеют», — сказал Онуфриенко.

Также Онуфриенко сказал, что сегодня Киев предпринимает целый ряд бессмысленных с военной точки зрения действий для создания привлекательной медийной картинки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Канчиана, переход Харьковской области под контроль российских военных окажется серьёзной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева. Кроме того, это станет крупнейшим провалом на фоне забуксовавшего контрнаступления украинской армии.

Командующий Объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что ВСУ наращивают подготовку на случай возможного наступления ВС России на Киев. По его словам, нет гарантии, что этого не произойдёт в будущем.

По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Украина не сможет победить в военном конфликте с Россией ни в настоящее время, ни потом. По его словам, Киеву не стоит надеяться на это, сколько бы самолётов, танков и ракет Запад ему не поставил.