Москва, 14 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, отстаивающими свои интересы, заявил 14 августа президент РФ Владимир Путин.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы», — заявил глава государства в видеообращении к участникам форума «Армия-2023».

Россия считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство, подчеркнул Путин.

В обращении к участникам форума российский лидер также отметил, что в России растёт рынок продуктов, использующих искусственный интеллект.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме представлены новинки российской оборонной промышленности. Организаторы также покажут дрон-камикадзе «Куб», разведывательные беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», а также самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена» и самоходную гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм и 120 мм.