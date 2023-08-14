Москва, 14 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 76 лет скончался Николай Губернаторов — один из создателей космической программы «Буран». Мужчина умер в лифте многоэтажного дома, когда возвращался домой после выписки из больницы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Моклецов/РИА Новости Советская многоразовая транспортная космическая система «Энергия — Буран»

10 августа 76-летний создатель проекта «Буран» Николай Губернаторов выписался из Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева, где проходил лечение. Мужчина возвращался домой в свою квартиру на улице Дежнёва в районе Южное Медведково вместе со своей 72-летней супругой Любовью Николаевной. Они вместе вошли в лифт. Во время поездки мужчине стало плохо. Жена пыталась оказать ему первую помощь, но Николай Губернаторов скончался. Как только двери лифта открылись, Любовь Николаевна вызвала скорую.

«В лифте одного из домов на улице Дежнёва обнаружили тело 76-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Смерть Николая Александровича стала для его родных неожиданностью, ведь он буквально недавно шёл на поправку и врачи отпустили его домой. Похороны Николая Губернаторова состоятся сегодня, 14 августа, об этом ИА Регнум сообщил его сын Дмитрий.

Николай Александрович Губернаторов родился 19 декабря 1946 года. Начиная с 1970 года он работал в одном из ведущих предприятий космической промышленности РКК «Энергия имени С. П. Королева. Последние несколько десятилетий Николай Александрович работал ведущим инженером на предприятии. Вместе со своей супругой Любовью Николаевной он принимал участие в разработке программы «Буран» — советской многоразовой транспортной космической системы. Она была ответом на аналогичную многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл».