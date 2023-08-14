Москва, 14 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 августа опубликовал в своём Telegram-канале анекдот о вступлении Финляндии в НАТО.

Сергей Карпухин/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Политик опубликовал шуточный разговор двух финнов.

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?

— Нам угрожают русские.

— А почему они нам угрожают?

— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО».

Финляндия подала заявку на членство в НАТО в 2022 году и официально стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года. Власти страны в качестве мотивировки такого решения заявили о якобы существующей «российской угрозе».

В МИД России отмечали, что после включения Финляндии в альянс протяжённость общей границы России и НАТО выросла более чем в два раза, что привело к кардинальному изменению обстановки в Северо-Европейском регионе. Россия ответит на новые угрозы шагами в военно-технической и иных сферах, добавили в министерстве.

Угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли, заявил в августе 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, отметил министр. На территории Финляндии могут быть размещены не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России, добавил министр, отметив, что будут приняты все необходимые ответные меры.

После подачи заявки о вступлении Финляндии в НАТО осложнились и дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. Власти Финляндии выслали девять российских дипломатов и частично заблокировали банковские переводы российского посольства. Россия ответила симметричными мерами.