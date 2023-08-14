Москва, 14 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Авиакомпания Nordwind перевезёт пассажиров задержанных рейсов Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Эрик Романенко/ТАСС

По её данным, авиакомпания Nordwind окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Антальи и Екатеринбурга.

По предварительной информации, вылет из Екатеринбурга в Анталью запланирован на 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск.

По информации авиакомпании Red Wings, перевозчик оперативно устраняет технические неисправности воздушных судов и намерен вернуться к заявленному расписанию к 07:00 мск 15 августа.

Как передавало ИА Регнум, авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Вылет авиарейса WZ 3062 из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта.