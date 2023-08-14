Киев, 14 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Украинский МИД подтвердил гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко. Об этом 14 августа сообщает ведомство.

Министерство экономики Республики Армения Александр Сенченко

«МИД Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сенченко утонул в озере Севан на Армянском нагорье. По данным издания news․am, вечером 13 августа в национальный центр Гегаркуникского областного спасательного управления поступили сообщения о том, что спасатели заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания.

Спасатели извлекли тело и доставили его на берег, где медики констатировали смерть мужчины.