Москва, 14 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог могут отменить. С такой инициативой выступил Минтранс, следует из документа, опубликованного 14 августа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В связи с многочисленными обращениями граждан министерство предложило внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования этими видами транспорта. В частности, отменить пункты, где говорится, что информирование должно обязательно дублироваться перевозчиком на английском языке.

При этом принимать решение, переводить ли на английский язык схемы, указатели, объявление остановок, регионы будут согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики, включив в них противодействие излишнему использованию иностранной лексики.

В июне 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках. Тогда же вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил избавить страну «от глупых заимствований и англицизмов».