Москва, 14 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам вводить курортный сбор. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора», — сказано в документе.

Отмечается, что должен быть учтён опыт реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории «Сириус».

Как сообщало ИА Регнум, власти Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующий закон.

С 1 августа на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае начал действовать курортный сбор в размере 100 рублей.