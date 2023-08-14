Вашингтон, 14 августа, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Киев должен отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания вооружённого конфликта, в ходе которого каждый день разрушается инфраструктура Украины. Об этом заявил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить конфликт. Чтобы закончить его, ей необходимо забыть о Крыме», — приводит ТАСС его слова.

Люттвак обратил внимание на то, что Киев не сможет вернуть Крым в любом случае, но ещё может сохранить свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например о вступлении в НАТО. Эксперт подчеркнул, что выбор остаётся за Украиной.

Как передавало ИА Регнум, бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес в статье для британской газеты The Telegraph написал, что Украина с целью захвата Крыма готова убивать или брать жителей полуострова в плен.

9 мая доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис написал о том, что никакое мирное соглашение с Россией не заставит украинского президента Владимира Зеленского отказаться от идеи захватить Крым и республики Донбасса.

25 мая председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку волеизъявление жителей полуострова, выраженное на референдуме 1991 года, было грубо искажено. Он отметил, что незаконность пребывания Крыма в составе независимой Украины очевидна.

10 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что все основные объекты, обеспечивающие жизнеобеспечение Крыма, надёжно защищены комплексами ПВО. Аксёнов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по защите полуострова Министерству обороны.