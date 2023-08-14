Бангкок, 14 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Украинский экипаж на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде пошёл ко дну за 200 метров до финиша, сообщила 14 августа Федерация драгонбота Украины.

Кадр из видео

Как указывается в сообщении, опубликованном на странице федерации в Facebook* (принадлежит экстремистской Meta, деятельность которой запрещена в РФ), в заплыве на дистанции 2000 метров каноэ украинцев затопило от волны соперников. Спортсмены продолжили грести, находясь по грудь в воде, и финишировали шестыми среди девяти команд.

Лодка «Дракон» — 20-местное каноэ с головой дракона на носу. На передней части лодки сидит барабанщик, который бьёт в большой барабан, задавая ритм гребцам.

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Как передавало ИА Регнум, 14 августа глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят российские и белорусские спортсмены.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.

Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах. В России обвинили в МОК в попирании олимпийских принципов и политизации спорта.