Москва, 14 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Многоцелевую атомную подлодку (АПЛ) «Архангельск» типа «Ясень» спустят на воду в 2023 году, сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Павел Львов/РИА Новости Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М»

«Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний — в соответствии с графиком работ», — сказал он РИА Новости.

Рахманов добавил, что атомная подлодка этого же проекта «Красноярск» находится на этапе госиспытаний. После их завершения АПЛ будет передана Военно-морскому флоту России.

Как сообщало ИА Регнум, атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» водоизмещением 13 800 тонн с экипажем из 64 человек способны погружаться на глубину до 520 метров, развивая подводную скорость до 31 узла. Подлодки вооружены морскими минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в пусковых установках, рассчитанных также и на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Летом 2022 года вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Красноярск» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.