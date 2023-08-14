Москва, 14 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Нынешнее положение дел на Украине оказывается выигрышным для республиканцев, так как действующий президент США Джозеф Байден многое поставил на Киев и проиграл. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 августа заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил администрацию Белого дома в том, что она лишь оттягивает поражение Украины, и призвал пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, а заодно наказать рестрикциями Китай, помогающий Москве.

Комментируя эту риторику, Ткаченко призвал не забывать, что у Болтона огромный международный опыт — этот политик занимал высокие посты и известен как один из лидеров американских консерваторов. Но с другой стороны, «он уже отлетавшийся пилот», у которого нет собственных политических шансов.

Поэтому, как полагает Ткаченко, слова Болтона о том, что политика Байдена может обернуться поражением Украины — это либо попытка привлечь внимание к себе, либо попытка сыграть на стороне одной из заинтересованных групп республиканцев в предвыборной кампании.

«Понятно, что и украинская история, и китайская для республиканцев выигрышны, — убеждён Ткаченко. — Им есть на что ссылаться. До 2020 года у них всё было относительно неплохо с Украиной. И в отношениях с Китаем республиканцы поднимали ставки в санкционной войне. А демократы никакой особой политики в отношении Китая не демонстрируют. Полнейшее безволие — никаких республиканских санкций против Китая они не отменили, но и новых вводить не стали».

Что касается Украины, то, как пояснил Ткаченко, Байден слишком многое поставил на Украину и проиграл. Как минимум в дипломатическом смысле. Так что в этом аспекте заявления Болтона не лишены смысла, но по большей части это, конечно, электоральная история.

При этом Ткаченко не согласился с версией, что республиканцы хотели бы поражения Украины, так как это дало бы им возможность очень болезненно критиковать Демократическую партию.

«Республиканцы так же, как и демократы, «топят» за Украину. И для них было бы лучше, чтобы конфликт продолжался, ведь тогда можно было бы безо всяких ограничений критиковать нынешнюю администрацию Белого дома. Однако, если бы им удалось прийти к власти, они не смогли бы позволить себе проиграть Украину. Это бы означало потерю лица», — уверен Ткаченко.

Также он добавил, что особых антикитайских санкций из-за России не будет, поскольку китайцы довольно умело «прячут концы» в своих связях с РФ.

«Демократы не будут вводить радикальных антикитайских санкций. Но когда республиканцы вернутся в 2024 году в Белый дом, они начнут очередной виток торговой войны», — подытожил Ткаченко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Болтон обвинил Байдена в тех неудачах, которых терпят ВСУ в ходе контрнаступления. Как полагает бывший советник, нынешняя администрация Белого дома проявляет нерешительность, а вечные споры о том, давать Украине оружие или не давать, оборачивается «парализующей осторожностью» европейских государств.

Политолог Константин Блохин, оценивая эти высказывания Болтона, усомнился в том, что американский истеблишмент прислушается к бывшему советнику, так как не хочет доводить дело до третьей мировой войны из-за Украины. Однако из этого вовсе не следует, что республиканцы, вернув себе контроль над Белым домом, спишут Киев.

Тем временем в самих США и других западных странах чиновники утратили веру в успех украинского контрнаступления. Как пишет газета Wall Street Journal, шансы на это выглядят «призрачными».