Тольятти, Самарская область, 14 августа, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт и теперь не считается в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) легионером. Об этом 14 августа сообщил генеральный директор тольяттинского клуба «Лада» Александр Чеботарёв.

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«Российское гражданство у Сафина было, у него оно двойное. Он к нам приехал по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии. В пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он гражданин страны и не считается легионером», — приводит слова Чеботарёва «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас «Лада» подписывает с 24-летним нападающим контракт на предстоящий сезон КХЛ.

Ранее спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что Сафин планирует отказаться от сборной Чехии, чтобы в перспективе пробиться в сборную России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту Бреннану Менеллу. В середине апреля 25-летний спортсмен продлил контракт с московским «Динамо», подписав соглашение на три года.