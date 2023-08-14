Москва, 14 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза проверит инцидент с угрозами нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес журналиста, сообщил 14 августа «Спорт-экспрессу» глава КДК Артур Григорьянц.

Сергей Фадеичев/ТАСС Артем Дзюба

«По инциденту с Артёмом Дзюбой после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в КДК идёт проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — сказал председатель комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 12 августа в Москве. Дзюба не принимал участия в этой игре и не был заявлен на неё, матч он смотрел с трибуны.

Уже после завершения матча к Дзюбе подошёл журналист издания «РБ Спорт» и спросил, не обидно ли игроку было слышать заявления тренера Игоря Шалимова о том, что футболист в нынешнем сезоне сможет забить не более двух голов.

Дзюба в ответ заявил журналисту, что тот, задавая подобные вопросы, «доиграется», и пригрозил «засунуть ему телефон в одно место». Также футболист отметил, что предупреждает «в последний раз».

Ранее Дзюба отказался от общения с прессой и заявил, что может пересмотреть своё решение, если у журналистов начнут появляться «нормальные вопросы».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ранее отметил, что Дзюба не был заявлен на игру, присутствовал на стадионе не в качестве игрока команды, а потому эпизод не может рассматриваться футбольными инстанциями. По мнению Нагорных, и Дзюба, и журналист вели себя некорректно, председатель совета директоров пообещал поговорить об этом с футболистом.

Дзюба выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. За команду он забил девять мячей, в том числе один — в нынешнем сезоне.