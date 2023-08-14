Москва, 14 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Крупные производители майонеза намерены поднять цены на свою продукцию на 5–12%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Андрей Эрштрем/Известия

По его информации, изменение цен на этот продукт связано с ростом стоимости основных ингредиентов.

Издание ссылается на письмо компании «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»), направленное ритейлерам, согласно которому с 21 августа производитель планирует повысить цены на майонез и некоторые другие соусы на 5–10%. Отмечается, что индексация цен от 8 до 10% также может затронуть продукцию для ресторанного рынка, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г.

Уточняется, что, по словам двух собеседников, работающих в крупных торговых сетях, с заявлением о повышении отпускных цен на 10% обратилась также группа компаний «Эфко» (бренд «Слобода»). Группа компаний НМЖК (бренды Astoria и «Ряба») заявила об индексации на 12%, уточняют журналисты, добавляя, что, по мнению аналитиков, рост цен на майонез в среднем на 10% не несет рисков, так как потребление этого продукта является стабильным.

Как передавало ИА Регнум, в Минсельхозе РФ заявили, что майонеза в России достаточно и выбора по разным ценам тоже, объёмы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В Минсельхозе также уточнили, что цены производителей на подсолнечное масло (основной ингредиент для майонеза) сегодня существенно ниже, чем годом ранее.