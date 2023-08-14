Москва, 14 августа, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Икар» может перевезти пассажиров задержанных рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург, сообщили 14 августа в Росавиации.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что вопрос перевозки туристов авиакомпанией Red Wings, которые имеют значительные задержки с 12 августа, находится на контроле Росавиации.

«Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией «Икар», — сообщили в ведомстве.

Росавиация рекомендовала Red Wings оперативно провести консультации с другими отечественными авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали на двое суток в Турции. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы.

В компании уточнили, что причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта. Представители авиакомпании заверили, что 400 пассажиров рейса WZ-3062 были размещены в отеле, организован трансфер, люди обеспечены питанием и водой.