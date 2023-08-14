Москва, 14 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Аэропорт Донецка, который был сильно повреждён в ходе боевых действий, планируется восстановить в ближайшие пять лет, сообщил 14 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Сергей Батурин/РИА Новости

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведём аэропорт Донецка в порядок. Он сильно повреждён, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — сказал Хуснуллин, слова которого приводит ТАСС.

Аэропорт Мариуполя, продолжил он, не будет восстанавливаться в ближайшие два года, однако на 2026 год запланированы изыскательные работы. Хуснуллин добавил, что здание аэропорта в Мариуполе сильно разрушено, но взлётная полоса находится в более-менее приличном состоянии.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил о зачистке территории вокруг аэропорта Донецка от украинских военных.

Донецкий аэропорт был построен в 1930-х годах. С 2014 года аэропорт не использовался по своему прямому назначению. В это время за аэропорт шли ожесточённые бои между ополченцами ДНР и ВСУ. Многие сооружения на его территории были разрушены.