Москва, 14 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Отключение российских дилеров от программного обеспечения (ПО) немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz ни к каким особым последствиям не приведёт, потому что обходные пути для обслуживания автомобилей бренда в России уже давно придумали. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее газета «Известия» сообщила, что немецкий концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Отмечается, что обслуживание и ремонт автомобилей специалисты будут проводить на основе накопленных знаний и опыта.

По словам Александра Казаченко, владельцы автомобилей Mercedes практически не почувствуют изменений в обслуживании, поскольку с момента первого официального заявления концерна о передаче своих активов российским дочерним компаниям привело к появлению альтернативных путей обслуживания и поиска необходимых запчастей, например, через Интернет.

«Ни к каким особым последствиям это не приведёт. Единственное, что нельзя будет управлять через мобильное приложение, через подписку. А всё что касается ремонта — нет практически никаких проблем. Будут сложности проводит ремонт на новых автомобилях, которые произведены в 2023 году, но даже они обходятся», — рассказал Казаченко.

Такого же мнения придерживается автоэксперт Вячеслав Субботин. Он подчеркнул, что отключение дилеров в России от официального ПО — не более, чем политический шаг и очередное подтверждение компании, что она поддерживает санкционный режим.

«Как только Мерседес объявил о санкционном режиме и ушёл из страны, он тут же всё убрал. Официально прекратили поставку запчастей, оборудования, изменились технологии ремонта, в том числе и ПО блоков управления автомобилей. Это случилось достаточно давно, и все официальные дилеры давно уже перестроились, и всё обеспечение у них есть. И пути поставок этого обеспечения тоже уже есть», — рассказал Субботин.

Автоэксперт пояснил, что были и остаются некоторые сложности в ремонте автомобилей, потому что стало труднее добыть те же запчасти для ремонта. Однако, Субботин подтвердил, что российские дилеры уже нашли пути обхода через производства в Казахстане, например, или некоторых странах Прибалтики. Также одним из вариантов продолжения официального обслуживания авто, по словам эксперта, остаётся вариант, когда владелец машины самостоятельно заключает договор с компанией, которая обслуживает эти автомобили в ближайших странах.

«Мерседесы же не встали в нашей стране — на них как ездили, так и будут ездить, как обслуживали, так и будут обслуживать», — заключил Субботин.

При этом вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Казаченко допустил, что ограничения концерна могут привести к выбору россиян другой немецкой марки — BMW, хотя, по информации «Известий», этот автомобильный концерн тоже несколько ограничил доступ к ПО.

Такие ограничения серьёзным ударом по российским автомобилистам назвал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он пояснил, что доступ прекращён к онлайн-системам, с помощью которых проводится ТО.

«Прямо сейчас на популярном портале продаётся 32 тысячи БУ Мерседесов и БМВ из 366 тысяч объявлений. Конечно, значительная часть этих машин не требует доступа в информационные системы. Но для более современных, часто даже рутинные процедуры ремонта проводятся через базы данных компаний. Железо для машин мы поставлять из-за рубежа научились. Как обойти новые ограничения, покажет время», — отметил Шапарин.

Эксперт согласился, что существующий взломанный софт пользуется спросом у автовладельцев немецкой марки. Однако, он напомнил, что это противоречит действующему законодательству, и есть ответственность за пиратство.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября 2022 года Минпромторг России сообщил, что между компаниями Mercedes-Benz и «Автоdom» достигнуты соглашения о продаже долей автоконцерна в российских дочерних компаниях. 25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей). К такому выводу пришли эксперты журнала «Авто. ру». Французский автогигант Renault может понести убытки в размере 2,3 млрд евро (139,4 млрд рублей), Mercedes-Benz — до 2 млрд евро (121 млрд рублей), Toyota — до $660 млн (40,9 млрд рублей).