Токио, 14 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят российские и белорусские спортсмены, заявил глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Гильем Бейкер/РИА Новости

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — сказал он в интервью Kyodo New, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.

Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.