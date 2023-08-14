Салехард, 14 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в традиционную поездку по региону — «Честный маршрут». Он проедет более 1000 километров за рулем, по пути посетит города, поселки и отдаленные микрорайоны региона, чтобы оценить темы и качество работ на стройках и дорогах. Программа путешествия сформирована с учетом предложений ямальцев.

Фото из телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов отправился в традиционную поездку по Ямалу

«За эти годы мы вместе сделали многое, чтобы жизнь в нашем округе становилась лучше. На этом останавливаться, конечно, не будем и движемся дальше, — пообещал глава Ямала. — В каждом городе проведу встречи с жителями — приглашаю на них всех, о времени и месте буду сообщать заранее. Для тех, кто сейчас в отпуске, буду вести прямые трансляции на моей странице во «ВКонтакте».

Важной частью «Честного маршрута» станет общение губернатора с участниками специальной военной операции и их родственниками. Во всех городах Дмитрий Артюхов проведет с ними встречи.

Губернатор уже подвел первые итоги и поделился увиденным с северянами. «До Надыма с двумя остановками доехал за пять часов, — рассказал он. — Вижу позитивные изменения на дороге. Неплохо показывает себя технология ресайклинга. Применили её впервые в позапрошлом году — сегодня здесь ровно, без просадок. В этом году таким же методом отремонтируем ещё 25 километров. На середине дороги уже готова площадка для заправки, здесь же появится придорожный сервис. Заехал на 8-й проезд в Надыме — в прошлом году поняли, что работы на участке предстоит много и в один сезон строители не уложатся. Взяли неплохой темп, до конца года подрядчик планирует завершить все работы по сетям, в следующем приступит к асфальтированию. Как и везде на Ямале, делаем дорогу комплексно — с тротуарами, газонами, освещением».

Фото из телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов отправился в традиционную поездку по Ямалу

Сегодня, 14 августа, глава округа посмотрел, как функционирует новый асфальтобетонный завод, который был запущен в 2023 году. Предприятие, работающее на природном газе, производит прочный асфальт, который выдержит суровый северный климат. Его мощности позволяют своевременно ремонтировать дорожное полотно. Ускорить темп работ в Надыме Артюхов потребовал в ходе прошлогоднего «Честного маршрута».

Также губернатор планирует проверить ход строительства здания ветлечебницы и благоустройство Надыма. Он посетит несколько соцучреждений и встретится с семьями участников СВО, а в 18:30 — с горожанами.

Напомним, первый «Честный маршрут» состоялся в 2019 году. Во всех населенных пунктах, где бывает Дмитрий Артюхов, он инспектирует ход дорожных работ, строительства жилья, соцобъектов, проверяет, как идет благоустройство общественных территорий. В каждую поездку губернатор берет с собой местных жителей, которые рассказывают ему об актуальных вопросах, на которые нужны ответы. В августе этого года главу региона сопровождает главный редактор телеканала «Ямал» Олег Хатанзейский.