Москва, 14 августа, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Даже поражение Украины, которое предсказывает ей бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, не заставит американский истеблишмент рискнуть собственным существованием и развязать третью мировую войну ради спасения киевского режима. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 августа заявил Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Ранее Болтон обвинил действующего президента США Джозефа Байдена в нерешительности, которая оборачивается безуспешными попытками контрнаступления ВСУ. Такой подход, по мнению бывшего советника, оттягивает поражение киевского режима.

По словам Блохина, такие заявления вполне в духе Болтона, который всегда был одним из самых праворадикальных ястребов в американской элите. Это неоконсерватор, который в своё время призывал к превентивному ядерному удару по Северной Корее, по Ирану, пытался вторгнуться в Венесуэлу.

Однако его заявления отражают настроения части Республиканской партии, где есть немало ястребов, которые призывают отправить на Украину американский воинский контингент и даже не бояться использовать там тактическое ядерное оружие.

Но, как подчеркнул Блохин, американская политическая элита не прислушивалась к прежним призывам Болтона, и нет оснований думать, что она сделает это сейчас.

«Болтон говорит то, о чём мечтают в истеблишменте. Но реализовать такие мечты там не готовы, так как не хотят начала третьей мировой войны из-за Украины. Американский истеблишмент не готов рисковать собственным существованием ради киевского режима», — подчеркнул Блохин.

Он призвал не забывать, что Республиканская партия неоднородна. Там есть такие деятели, как бывший президент США Дональд Трамп, для которого Украина — это разменная монета в большой геополитической игре между США, Китаем и Россией. По словам Блохина, для Трампа Украина — это вообще ничто. Но есть и другие республиканцы (например, Тед Круз), которые исповедуют взгляды, схожие с теми, которые высказывает Болтон. Такие неоконсерваторы хотят «наказать Россию», показать ей силу, «поставить её на место» и так далее. И они по своему радикализму куда более агрессивны, чем демократы.

«И в целом в Республиканской партии сейчас доминируют ястребиные взгляды. А вот те, кто хочет нормализации, в меньшинстве», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в американском истеблишменте сформировался не только двухпартийный антироссийский консенсус, но и антикитайский. В стратегических, доктринальных документах США Китай обозначен едва ли не как экзистенциальная угроза и вызов.

Поэтому, как полагает Блохин, США не станут наказывать Китай санкциями за поддержку России, так как им и без того хватит поводов для введения подобных рестрикций. Например, защита Тайваня.

«Конфронтация Вашингтона и Пекина будет нарастать. И главная геополитическая схватка XXI века будет не между США и Россией, а между США и Китаем. Американские военные политологи пишут, что военное столкновение между США и Китаем неизбежно. Вопрос лишь в том, когда оно случится. А повод может быть какой угодно», — объяснил Блохин.

По его словам, сейчас обе страны взяли курс на разрыв экономической взаимозависимости, которая пока сдерживает начало полномасштабной «санкционной вендетты».

Как сообщало ИА Регнум, Болтон призвал не только радикально пересмотреть политику санкционного давления на Россию, но и ввести санкции против Китая, который поддерживает Москву. Кроме того, бывший советник заявил, что политика США на Украине сводится лишь к тому, чтобы сдерживать силы России на фронте. Из-за этого, как полагает Болтон, ВСУ оказались неспособны добиться серьёзных успехов. Плохо сказываются на ситуации и вечные споры и сомнения о предоставлении киевскому режиму необходимого оружия. Болтон уверен — дискуссии такого рода привели к «парализующей осторожности» ряда государств.

До этого ИА Регнум сообщало, что чиновники в США и союзных им странах утратили веру в успешность украинского контрнаступления. Шансы на то, что оно закончится успешно, оцениваются как «призрачные». Как пишет издание Wall Street Journal, на Западе надеялись, что прорыв российских линий обороны вынудит Москву согласиться на переговоры, но теперь на Западе думают, как подготовить ВСУ к наступлению весной 2024 года.