Москва, 14 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. На румынском курорте Костинешть произошёл сильный взрыв в районе пирса около отеля Forum. Об этом 14 августа сообщило издание hotnews․ro.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации взорвалась морская мина. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники спасательного ведомства, сапёры.

Отмечается, что министерство национальной обороны страны проверяет сведения о второй морской мине, которая дрейфует в этом же районе. По информации журналистов, на её уничтожение могут отправить группу водолазов.

19 июля российский вертолёт Ка-27 пулемётным огнём уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Сорванная дрейфующая мина была обнаружена патрульным кораблём «Сергей Котов» Черноморского флота.

31 июля власти Турции закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин. Боеприпасы были обнаружены в ходе погружения водолазов. Восемь мин были доставлены на берег для последующего уничтожения.

Ранее в Минобороны России заявили, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. По данным ведомства, ВМС Украины установили более 400 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Многие мины сорвались с креплений, и их унесло в море.