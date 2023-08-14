Москва, 14 августа, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) прошла курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом артистка сообщила StarHit.

Артем Геодакян/ТАСС Певица МакSим

Она сравнила практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек выпивает, когда на него навалилось много проблем, чтобы забыть о них до завтрашнего дня.

Однако, призналась артистка, вскоре эта отложенная проблема становится только больше. Кроме того, от страдающего алкогольной зависимостью уходят близкие, начинаются проблемы на работе.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё», — сказала МакSим.

По её словам, вместе с ней в клинике проходили лечение другие известные люди, она видела и тех знаменитостей, которые «уже всё потеряли».

Как сообщало ИА Регнум, ранее певица призналась, что страдает от проблем с алкоголем. Артистка отправилась на лечение в одну из клиник. По её словам, после тяжёлой болезни, с которой она столкнулась в прошло году, ей было трудно прийти в норму. Слишком быстро начались гастроли, концерты, что оказалось в итоге не по силам. По словам МакSим, она начала убегать от проблем, используя алкоголь.

Апогеем этого стал несостоявшийся концерт в Сочи. МакSим рассказала, что приехала на него совершенно без сил, перед выходом на сцену ей делали капельницу. Она решила принять спиртное, чтобы было легче выступать.