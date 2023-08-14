Москва, 14 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в озере Севан на Армянском нагорье, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах республики.

Министерство экономики Республики Армения Александр Сенченко

«Утонувший в Севане гражданин — Александр Сенченко. Он является временным поверенным в делах Украины в Армении», — сказал источник издания.

По данным издания news․am, вечером 13 августа в национальный центр Гегаркуникского областного спасательного управления поступили сообщения о том, что на втором общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания.

Спасатели извлекли тело и доставили его на берег, где медики констатировали смерть мужчины.