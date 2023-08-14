Москва, 14 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Московская компания «Армикон», специализирующаяся на выпуске арматурных изделий и металлоконструкций, за первые семь месяцев 2023 года изготовила более 22 тысяч тонн продукции. Это на 23% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На заводе «Армикон»

Арматура и арматурные изделия обеспечивают надежность и долговечность железобетонных конструкций. Они используются при устройстве фундаментов, возведении и усилении железобетонных каркасов зданий, строительстве мостов и путепроводов, метро, шахт, дамб и многого другого.

«С января по июль текущего года столичный завод «Армикон» более чем на 20% нарастил объем производства арматуры и металлоконструкций. За это время на предприятии было выпущено свыше 22 тысяч тонн продукции, необходимой для различных отраслей строительства и промышленности», — заявил Овчинский. Он добавил, что на сегодняшний день производственные мощности завода позволяют изготавливать более четырех тысяч тонн изделий в месяц и около 48 тысяч тонн в год.

Увеличение выпуска связано с ростом производственных мощностей. За последний год промышленная площадка предприятия выросла на три тысячи квадратных метров — до 13 тысяч. На новых площадях компания наладила обработку листового, фасонного и круглого проката, расширив спектр оказываемых услуг.

Также производитель обновил парк оборудования, что позволило оперативно изготавливать сложные металлоизделия по чертежам заказчика и полностью автоматизировать этот процесс. В ближайшее время ожидается поставка новых станков для обработки металлов.

Кроме того, компания использует в производственном процессе специальные программы 3D-моделирования. На заводе выпускают детали различной степени сложности для станков, механизмов и машин под нужды российских и зарубежных предприятий.

В Москве работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные промпредприятия производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие производства в Москве дает производителям возможность активно увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные компании могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.