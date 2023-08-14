Москва, 14 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Большинство жителей России не интересует соотношение курса доллара и рубля, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — приводит его слова URA. RU.

Депутат на примере родной Чувашии рассказал о продолжении экономической активности в стране. Он отметил, что в республике предприятия загружены и наращивают объёмы производства, сотрудники получают зарплату, регион живёт полноценной жизнью.

«На лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — добавил собеседник.

Он отметил, что сейчас Россия находится на пике развития в новейшей истории, развиваются машиностроение, приборостроение и электротехника.

Как передавало ИА Регнум, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. По данным на 9:08 мск, доллар вырос на 0,58%, до 100,0075 руб., к 9:11 мск доллар вырос до 100,18 руб. (плюс 0,75%). Одновременно с этим евро прибавляет 0,73%, поднимаясь до 109,57 руб., юань растёт на 0,59%, до 13,776 руб.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг.