Кубинка, Московская область, 14 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57 на форуме «Армия-2023». Об этом 14 августа рассказал журналистам представитель предприятия-разработчика.

Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель Су-57

«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», — сказал он.

Он добавил, что министру также рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции.

По его словам, самолёт решает задачи с высоким качеством и поражает цели. Его отличительной особенностью является малая заметность.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что организаторы форума продемонстрируют на мероприятии образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе специальной военной операции, в частности дрон-камикадзе «Куб», разведывательные беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», а также самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена» и самоходную гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм и 120 мм.