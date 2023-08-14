Тольятти, Самарская область, 14 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Алексей Бабушкин/РИА Новости

Отмечается, что с 14 августа 2023 года с конвейера «АвтоВАЗ» начнут сходить первые товарные автомобили семейства LADA Largus, предприятие перезапускает производство данной автомашины на месяц раньше намеченного срока. Отмечается, что в августе предприятие намерено произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций.

«В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, «АвтоВАЗ» приостановил выпуск автомобилей семейства Lada Largus, после чего перенесёт производство из Тольятти в Ижевск. Завершение переноса производства планируется завершить во II квартале 2024 года. Сообщалось, что выпуск приостановят, чтобы нарастить объём производства автомобилей Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta. Также перерыв предоставил поставщикам время, чтобы освоить поставки новой номенклатуры комплектующих для АвтоВАЗа и достичь технологического суверенитета при производстве Largus, отмечали в пресс-службе.