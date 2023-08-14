Кишинёв, 14 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. 45 сотрудников российского посольства в Молдавии вместе с семьями спецрейсом вылетели из Кишинёва в Москву.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева

Отмечается, что посадка на спецборт Ту-214, который прибыл в Кишинёв 13 августа, прошла без эксцессов.

Для отправки дипломатов домой был организован специальный рейс, поскольку прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, молдавский министр иностранных дел Николай Попеску объявил 26 июля о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии якобы могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Накануне некоторые молдавские СМИ опубликовали заметки, что на кровле здания российского посольства находятся 28 антенн и спутниковых тарелок. Журналисты посчитали, что это подозрительно много.

Посол РФ Олег Васнецов объяснил, что антенны нужны, так как в Молдавии проблемы со связью, а оборудование, установленное на крыше посольства, купили у молдавских провайдеров. Он также заявил, что шумиха, которую подняли по этому поводу, была нужна Кишинёву для того, чтобы продолжить запланированный курс на ухудшение отношений с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Кишинёва недружественным шагом и пообещала ответные меры со стороны Москвы. По её словам, Кишинёв сделал ещё один шаг к разрушению отношений с Москвой.