Мелитополь, 14 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Бердянск, все ракеты сбиты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах Запорожской области.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В 9:30 боевики террористического киевского режима попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что все ракеты ВСУ были сбиты, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в запорожском селе Работино после двухмесячного штурма ВСУ не осталось ни одного целого дома, на дорогах брошено большое количество уничтоженной украинской техники. Для атаки на село Работино в Запорожской области ВСУ задействовали второй эшелон войск, а именно — 10-й армейский корпус. По оценке политолога Сергея Маркова, для украинских войск Работино — это попытка прорваться в запорожский город Токмак, расположенный всего в 20 км от села, и далее — в Мелитополь и в Бердянск, к берегу Азовского моря.