Москва, 14 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Индекс Московской биржи превысил 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных Мосбиржи 14 августа.

Сергей Гунеев/РИА Новости

К 10:05 мск индекс поднялся на 1,49%, до 3202,55 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,06%, до 1001,49 пункта.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 августа курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

10 августа Центробанк объявил о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. В ЦБ отметили, что цель этого решения — стабилизировать финансовые рынки. Возобновление покупки иностранной валюты будет зависеть от развития обстановки. Приобретение валюты в рамках решений, отложенных в 2023 году, будет проходить с учётом бюджетного правила.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг. Он добавил, что решения о временной приостановке покупок валюты не оказывают существенного влияния на валютный курс, однако позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности.