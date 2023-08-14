Москва, 14 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Мошенники стали обманывать клиентов банков при помощи легенды о замене социальных карт. Об этом сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Илья Наймушин/РИА Новости

По его словам, мошенники звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов соцподдержки и предлагают обновить действующие социальные карты. В случае согласия клиента мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты, на самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.

Отмечается, что после этого злоумышленники пытаются узнать у клиента банка код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Если мошенникам удаётся получить к нему доступ, то они переводят все деньги клиента на свои счета.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — приводит ТАСС слова Ревякина, который рекомендовал внимательно читать текст входящих СМС.

Он также отметил, что если СМС приходит от банка, то клиентам нужно перезвонить в банк самостоятельно и перепроверить информацию в контакт-центре либо офисе.

Как передавало ИА Регнум, мошенники всё активней используют интернет для обмана доверчивых россиян, чаще всего для этого используют онлайн-игры, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы. Начальник управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России в Центральном федеральном округе Антон Сайкин сообщил, что в экономических онлайн-играх игроку предлагают купить персонажа и получить доход до 500% за несколько часов, просто проходя квесты. Виртуальный счёт при выполнении заданий растёт. Но деньги с него вывести не дают, а также могут ещё запросить взнос за «комиссию».