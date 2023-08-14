Москва, 14 августа, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Пакистана Арифа Алви с Днём независимости Исламской республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

Глава российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями стороны будут и дальше наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо двух народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Путин отметил, что отношения между Россией и Пакистаном носят дружественный характер, динамично развивается двусторонний политический диалог.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана — мира и процветания», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Пакистан является для России одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения Москвы с Исламабадом складываются в абсолютно позитивном ключе.

Также российский лидер указал, что отношения между Россией и Пакистаном складываются «в абсолютно позитивном ключе», и добавил, что в Москве очень рады этому обстоятельству.