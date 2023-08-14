Москва, 14 августа, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удостоил ордена Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева за выдающиеся заслуги в развитии судебной системы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Бобылев/ТАСС Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Лебедева Вячеслава Михайловича», — говорится в документе.

Сегодня, 14 августа, Вячеслав Лебедев отмечает 80-летие.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России наградил заместителя министра иностранных дел Александра Панкина орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

23 мая Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провёл церемонию вручения государственных наград. В частности, ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручён председателю ЛДПР Леониду Слуцкому и инструктору-космонавту-испытателю Олегу Новицкому.