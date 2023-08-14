Анкара, 14 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Анкаре рассчитывают, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию уже в ближайшие дни, сообщает Milliyet со ссылкой на источник.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что в преддверии визита российского лидера в Турцию дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, «ещё более активизировалась».

Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября. Основной темой переговоров, как ожидается, станет перспектива возобновления зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа президенты России и Турции в ходе телефонного разговора договорились о визите российского лидера в Анкару.