Москва, 14 августа, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Москвичи и гости российской столицы смогут принять участие в интеллектуально-развлекательной игре и ответить на вопросы о столичной промышленности. Квиз пройдет 19 августа в спортивном комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Посетителей Московского урбанфорума ждет квиз

«Квиз, посвященный развитию экономического сектора столицы и становлению промышленности, пройдет 19 августа. Мы проведем четыре очных и одну онлайн-игру», — пояснил Овчинский. К участию приглашаются группы до шести человек. «Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города. Подобные мероприятия — отличный повод весело провести время с близкими людьми, расширить кругозор и найти новые знакомства», — добавил Овчинский.

Квиз состоит из пяти раундов по полтора часа. Всего для участников подготовили около 120 вопросов. Так, им предстоит вспомнить, кто из писателей причастен к популяризации промышленности, какие памятники посвящены столичным фабрикам и заводам, как связана отечественная киноиндустрия с Днем московской промышленности. Также среди вопросов квиза — соотнесение продукции и предприятия.

Московский урбанистический форум пройдет уже в двенадцатый раз. В этом году мероприятие пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином дворе. Открытие форума состоялось 1 августа, а сами мероприятия будут продолжаться до 10 сентября. Среди мероприятий — лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, фестивали и выставки.