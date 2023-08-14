Москва, 14 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. После тяжёлой и продолжительной болезни ушла из жизни бывшая супруга актёра Александра Домогарова Ирина. Они познакомились в начале карьеры актёра, прожили в браке 12 лет, стали родителями сына Александра. Об этом 13 августа сообщил журнал StarHit.

Сергей Фадеичев/ТАСС Александр Домогаров

По его информации, минувшие 2,5 года женщина боролась с онкологией, родные делали всё возможное, чтобы спасти её.

Отмечается, что после развода экс-супруги не только сохранили хорошие отношения, Ирина также была самым близким другом Домогарова, они воспитывали сына, часто проводили время вместе.

Уточняется, что болезнь Ирины стала громом среди ясного неба, Александр подключил лучших врачей, 2,5 года актёр вместе с сыном боролся за её жизнь.

Отмечается, что последние месяцы женщина провела дома в кругу своих близких и медиков, которые продолжали делать всё возможное.