Москва, 14 августа, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Майонеза в России достаточно и выбора по разным ценам тоже, сообщили в Минсельхозе РФ, комментируя информацию о планах производителей повысить цены на этот продукт.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что в ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что даёт широкие возможности выбора потребителям.

Кроме того, уточнили в Минсельхозе, цены производителей на подсолнечное масло (основной ингредиент для майонеза) сегодня существенно ниже, чем годом ранее.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минсельхозе заявили, что в России стоимость подсолнечного масла снизилась на 13,8%, сливочного ― на 1,8%. Цена на соль с начала текущего года опустилась на 0,2%. Производители картофеля снизили цены на продукцию на 23,5%.

В министерстве добавили, что сейчас наблюдается традиционный сезонный рост цен на мясо, характерный для летнего периода.