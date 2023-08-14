Москва, 14 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Организаторы международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрируют на мероприятии образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе специальной военной операции (СВО), сообщил журналистам генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

Алексей Майшев/РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. Оружейный салон пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк «Патриот»).

Кроме того, на форуме представят новинки российской оборонной промышленности. Организаторы обещают показать дрон-камикадзе «Куб», разведывательные беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», а также самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена» и самоходную гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм и 120 мм.

Помимо этого, посетили салона смогут увидеть зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Викинг» и «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) типа «Панцирь», переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла-С», а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-504П-Э, «Аргумент-2» и «Аргумент-3».

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует заключить на форуме «Армия-2023» контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Министр добавил, что приглашения на «Армию-2023» были разосланы главам оборонных ведомств 108 стран мира.