Киев, 14 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. После инцидента с принудительным осмотром российской стороной сухогруза «Сукра Окан», который направлялся в Измаил, Киев сделает выводы и выберет «наилучший ответ». Об этом написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей станице в социальной сети.

Алексей Даничев/РИА Новости Патрульный корабль «Василий Быков»

По его словам, этот прецедент необходимо юридически зафиксировать. Подоляк уточнил, что Киев сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ.

Как передавало ИА Регнум, российские военные провели досмотр отказавшегося остановиться следовавшего на Украину сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау. Инцидент произошёл утром 13 августа на юго-западе Чёрного моря. Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ России потребовал от сухогруза, следовавшего курсом в украинский порт Измаил, остановиться для проверки перевозки запрещённых грузов. Капитан судна не отреагировал, для принудительной остановки «Сукра Окан» российский корабль открыл предупредительный огонь. В ходе радиопереговоров сухогруз всё же застопорил ход.

19 июля Минобороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт.

Летом 2023 года Москва отказалась пролонгировать соглашение и с 18 июля приостановила участие в договорённостях, так как Запад не выполнил условия российской стороны. Другой причиной выхода из сделки стало то, что украинская сторона использовала предоставленные ей коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.