Берлин, 14 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил дилеров из России от программного обеспечения. Об этом 14 августа сообщает газета «Известия», ссылаясь на представителей компании.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя», — приводит издание слова собеседника, который уточнил, что в некоторых случаях это приведёт к увеличению сроков ремонта.

Отмечается, что обслуживание и ремонт автомашин специалисты будут проводить на основе накопленных знаний и опыта.

По информации источника, в результате ухода Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению других сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомашин марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя.

Уточняется, что проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. Издание приводит слова источника в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», который сообщил, что официальные дилеры испытывают проблемы с программным обеспечением для большинства зарубежных марок автомобилей. Сейчас специалисты ведут работы по устранению всех неполадок, отечественные дилеры продолжают работу по качественному обслуживанию автомобилей в России, написало издание.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября 2022 года Минпромторг России сообщил, что между компаниями Mercedes-Benz и «Автоdom» достигнуты соглашения о продаже долей автоконцерна в российских дочерних компаниях. В России у Mercedes были доли как минимум ещё в четырёх юрлицах: ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Капитал Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей). К такому выводу пришли эксперты журнала «Авто. ру». Компания NISSAN может понести убытки в размере $686 млн, французский автогигант Renault — 2,3 млрд евро (139,4 млрд рублей), Mercedes-Benz — до 2 млрд евро (121 млрд рублей), Toyota — до $660 млн (40,9 млрд рублей).