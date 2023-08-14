Варшава, 14 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Жители Польши перестали приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией. Об этом сказано в статье польского портала Onet.

Andrey Fimushkin Балтийская коса

Отмечается, что пляж в местечке Пяски на Балтийской косе был очень популярным местом для отдыха у польских туристов. Конфликт на Украине заставил жителей Польши по-иному взглянуть на свои курортные предпочтения.

Посетивший пляж журналист рассказал, что в разгар августовской жары не увидел на берегу ни одного отдыхающего. Как пояснил автор статьи, поляков смущает близость к границе России. В частности, женщина, которая приезжала раньше на Балтику каждый год, поменяла свои планы, так как осознала, что посёлок Пяски расположен прямо на границе с Россией. Женщина испугалась за свою безопасность и уехала отдыхать в другое место.

От оттока туристов сильно пострадали местные арендодатели, но часть из них не связывала исчезновение туристов с близостью к России. По мнению одного из хозяев жилья, туристов отпугнули высокие цены и рост инфляции. При этом одна из редких туристок, которую журналист всё же застал на пляже, заявила, что не боится ни России, ни российского лидера Владимира Путина.

«Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять», — поделилась откровениями полячка.

Балтийская коса отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина этой узкой полоски суши составляет 65 км, из них 35 принадлежат России. Со стороны Польши коса соединяется с материком, со стороны России её отделяет от материка судоходный пролив.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Польши планируют на следующей неделе направить произведённые в США танки Abrams и вертолёты Apache на участок границы вдоль Брестской области Белоруссии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак полагает, что танки и вертолёты смогут стать непреодолимой преградой.