Владивосток, 14 августа, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Суд во Владивостоке приговорил гендиректора компании «Аврора-строй» и бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам лишения свободы за мошенничество.

Виталий Аньков/РИА Новости Андрей Ищенко

«Признать Ищенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Кроме того, Ищенко был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, Ищенко при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке с декабря 2016 года по июнь 2021 года похитил деньги у 187 дольщиков — более 105 млн рублей.

Ранее обвинение запросило бывшему кандидату в губернаторы Приморского края наказание в виде лишения свободы на семь лет.